Paweł Szefernaker o konwencji PO: W tej restauracji można kupić kawior

Prezes PiS przedstawił program, w którym znalazły się podniesienie pensji minimalnej do 3000 zł na koniec 2020 r., do 4000 zł w 2023 r., druga trzynasta emerytura w 2021 r. oraz pełne dopłaty do hektara dla rolników. Mateusz Morawiecki zapowiedział natomiast między innymi stworzenie funduszy: modernizacji placówek służby zdrowia, inwestycji w szkołę i 100 obwodnic, skokowe podniesienie ryczałtu dla małych i średnich przedsiębiorstw z 250 tysięcy euro do 1 mln euro, a w przyszłości do 2 mln euro. Jak zaznaczył premier, „idziemy w kierunku liczenia ZUS od dochodu”.

Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker w rozmowie z Polsat News został zapytany o to, skąd rząd weźmie pieniądze na spełnienie obietnic wyborczych. - Takie samo pytanie padło cztery lata temu, kiedy PiS prezentował na tamte czasy niezwykle rewolucyjny, bo 500 plus to był program, który nie mieścił się wówczas w głowie rządzącym - powiedział. Jak podkreślił, budżet na przyszły rok "jest zrównoważony". - Mamy 100 mld zł więcej w budżecie, niż w 2015 roku - stwierdził.

Wiceszef MSWiA powiedział również, że rządzący planują dalej uszczelniać lukę VAT-owską oraz wdrażać programy, które "pobudzają polską gospodarkę". - Oni (opozycja - red.) mówili, że to rozdawnictwo, a my mówiliśmy, że to jest inwestycja. Co się okazało? Że to jest inwestycja - podkreślił Szefernaker zapytany o programy socjalne Prawa i Spraawiedliwości.

Wiceszef MSWiA dodał także, że rząd obiecał 13. emeryturę oraz, że ”będzie ona w przyszłym roku". - A o 14. emeryturze mówimy za dwa lata - powiedział.

- Wybór PiS to jest wybór wyższego poziomu życia. Takiego, jaki jest dziś w Europie Zachodniej. Tylko PiS gwarantuje, że jak najszybciej ten poziom - zaznaczył. - Mamy budżet, który pierwszy raz w historii nie jest na kredyt - dodał.

Paweł Szefernaker stwierdził także, że politycy Platformy Obywatelskiej „mają pewien problem z restauracjami”. Jak podkreślił, partia rządząca zorganizowała swoją konwencję w Lublinie, w Polsce Wschodniej, a Koalicja Obywatelska, w warszawskiej restauracji. - Mają pewnego rodzaju problem z restauracjami. Najpierw ich nagrano w restauracji, a dzisiaj zorganizowali konwencję w restauracji, która chwali się na swoich stronach internetowych, że można tam kupić kawior albo szampana za 1200 złotych. To pokazuje pewną przepaść, jeśli chodzi o przygotowanie do kampanii - zaznaczył wiceszef MSWiA.