Marcin Kierwiński: Polacy nie dadzą się nabrać na defilady premiera

- Sto lat temu Polacy chwycili nie tylko za biało-czerwone flagi, ale również za broń. I z bronią w ręku ukształtowali granice odradzającej się Polski. Tych granic strzegli, bronili. I dzięki tamtemu bohaterstwu my dzisiaj cieszymy się wolną Polską - mówił przed defiladą "Wierni Polsce" w Katowicach, w dniu święta Wojska Polskiego premier Mateusz Morawiecki.

Wystąpienie szefa rządu w Polsat News komentował Marek Sawicki. - - Na Śląsku mieliśmy do czynienia z elementami wiecu wyborczego. Porównajmy to do wcześniejszych obchodów Święta Wojska Polskiego - powiedział polityk PSL.