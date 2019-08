Lewica przedstawiła "jedynki" na listach do Sejmu

Liderów list z Wiosny przedstawił Robert Biedroń: to m.in. Krzysztof Śmiszek, które będzie jedynką Lewicy we Wrocławiu. Monika Pawłowska będzie liderką listy w okręgu numer 7, Krzysztof Gawkowski otworzy listę Lewicy w Bydgoszczy. Maciej Gdula będzie jedynką Lewicy w Krakowie, a Jakub Bocheński - w Nowym Sączu. Łukasz Rydzyk będzie "jedynką" Lewicy w Krośnie. W Gdańsku liderką listy będzie Beata Maciejewska, a w Rybniku - Maciej Kopiec. W Gliwicach liderką listy lewicy będzie była wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka, z kolei w Elblągu listę Lewicy otworzy Monika Falej. Na koniec Biedroń zapowiedział, że liderem listy w Warszawie Zjednoczonej Lewicy będzie Adrian Zandberg, który "będzie odpowiadał za serce Polski" - jak mówił Biedroń. Z kolei w Sosnowcu liderem listy Lewicy będzie Włodzimierz Czarzasty.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego SLD startowało pod szyldem Koalicji Europejskiej, w której skład - oprócz Sojuszu - wchodziły jeszcze: PO, PSL, Nowoczesna, Inicjatywa Polska i Zieloni. Wiosna startowała pod własnym szyldem, a Razem tworzyło Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem.

Koalicja Europejska zdobyła w tych wyborach 38,47 proc. głosów, co przełożyło się na 22 mandaty, z czego 5 mandatów przypadło politykom związanym z SLD.

Wiosna z wynikiem 6,06 proc. zdobyła 3 mandaty w PE.

KKW Lewica Razem zdobyła 1,24 proc. głosów.

Po wyborach do PE SLD postulowało utrzymanie Koalicji Europejskiej, jednak PO uzależniała to od tego, czy do takiej koalicji wejdzie PSL. PSL wykluczyło jednak koalicję z lewicą przed wyborami do Sejmu i utworzyło własną Koalicję Polską.

SLD, Wiosna i Razem trzy tygodnie po ogłoszeniu decyzji o starcie w wyborach poinformowały, że wystartują jako Komitet Wyborczy Lewica, dla którego bazą organizacyjno-prawną będzie SLD. W praktyce oznacza to, że koalicja wystartuje w wyborach jako Sojusz Lewicy Demokratycznej, który zmienił swój skrót z SLD na Lewica. To zaś oznacza, że listę SLD, Wiosny i Razem obowiązywać będzie 5-procentowy próg wyborczy dla partii, a nie 8-procentowy dla koalicji.

Szefem sztabu wyborczego Lewicy został Robert Biedroń, który nie wystartuje w wyborach parlamentarnych.