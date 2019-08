Sienkiewicz: Państwo się rozkłada w trybie niesamowitym

W Polsce trwa rozkład całego systemu usług publicznych. PiS ucieka od konkretów w stronę kolejnych opowieści o wojnie aksjologicznej, o zagrożeniach polskich dzieci przez wydumane LGBT - powiedział Onetowi były szef MSW w rządzie Donalda Tuska, kandydat Koalicji Obywatelskiej do Sejmu Bartłomiej Sienkiewicz.

Bartłomiej Sienkiewicz będzie ubiegał się o miejsce w parlamencie w okręgu w Kielcach. Jednym z jego rywali będzie - z ramienia PiS - minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. W rozmowie z Onetem były szef MSW stwierdził, że PiS "opowiada jak będzie pomagał tym słabszym regionom", a na woj. świętokrzyskie "właściwie przeznaczył z budżetu centralnego najmniejszą ilość pieniędzy w Polsce". Poniżej dalsza część artykułu

- Mam wrażenie, i to mnie trochę boli jako człowieka, który się tam urodził, że to jest na zasadzie: "a wy głosujecie na nas, to my nie musimy wam nic dawać" - powiedział. Zadeklarował, że "jak będzie trzeba", to jest gotów by "usiąść z posłami PiS-u" i pomóc w sprawie regionu świętokrzyskiego. - W sprawie świętokrzyskiego nie ma Greka ani Żyda, jak mówi św. Paweł - powiedział były minister.

SOR? "Dwniej też nie było dobrze" Według Sienkiewicza, w Polsce można obserwować "powolny upadek i rozkład całego systemu usług publicznych". W tym kontekście polityk KO wymienił reformę systemu edukacji, "zapaść całej sieci szpitalnej" oraz zamykanie oddziałów szpitalnych. - SOR, na którym się czeka cztery godziny, a dawniej... też nie było dobrze, ale przynajmniej ta norma to były dwie godziny, a nie cztery. To się pogłębia - stwierdził Sienkiewicz. - To wszystko powoduje, że jednak ludzie rozumieją, że za 500 zł nie dojadą do innego miasta regularnie do pracy, że za 500 zł nie kupią szpitala, że za 500 zł nie będą lepiej wykształcone dzieci - mówił. Według niego, państwo ma gwarantować pewien poziom usług publicznych. - To decyduje, że jesteśmy w Europie, a nie w Azji Centralnej - podkreślił. - Jeśli to się rozkłada, w jakimś niesamowitym przyspieszonym tempie, to to naprawdę budzi niepokój - dodał. Według niego, Polacy widzą, że "coś się złego dzieje".