We wtorek PiS zaczyna objazd Polski

Dla PiS wiarygodność w realizacji obietnic to jeden z kluczowych elementów kampanii. W lutym i marcu, tuż po tym jak PiS zaprezentowało 5-tkę Kaczyńskiego pojawiły się wątpliwości co do jej realizacji, zwłaszcza jeśli chodzi o budżet. Wtorkowy wyjazd w przesłaniu PiS ma pokazać, że udało się "spiąć" budżetowo i politycznie realizację deklaracji z lutego. Jest to jednocześnie początek, głównej fazy kampanii.

Od konwencji programowej w Katowicach PiS skupiło się na piknikach rodzinnych, które łącznie przyciągnęły ponad 30 tysięcy osób. Miejsce startu we wtorek zostało wybrane przez sztabowców jako symboliczne. - To dobrze znany punkt dla Polaków, który kojarzy się z biało-czerwoną drużyną - mówi jeden z naszych rozmówców. Kampanijny autobus ma być utrzymany w podobnej stylistyce jak bialo-czerwony billboard, który pokazał dziś sztab PiS. - Wszystko pod hasłem spełniania obietnic i realizacji programów ważnych dla ludzi - dodaje nasz rozmówca.