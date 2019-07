Brejza: Nie poznaję Władka. PSL było już w koalicji z Biedroniem tv.rp.pl

Deklaracje PSL, że nie wejdzie do tworzonej wokół Platformy koalicji opozycji, jeśli dołączy do niej Wiosna Roberta Biedronia, to tylko taktyka negocjacyjna - ocenił w TOK FM szef sztabu wyborczego PO-KO Krzysztof Brejza.