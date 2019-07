Kukiz: Schetynie system PO-PiS pasuje bo jest młodszy niż Kaczyński Fotorzepa, Jerzy Dudek

"PiS z prezydentem planują maksymalnie skrócić czas na ich zbiórkę i są w stanie doprowadzić do takiej sytuacji, że trzeba będzie zebrać dziennie - i to w czasie wakacji - po pięćset podpisów w jednym okręgu, by zdążyć na czas z całością" - zauważa na swoim profilu na Facebooku lider Kukiz'15, Paweł Kukiz.