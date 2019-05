Radosław Sikorski: Stworzyliśmy siłę, z którą PiS może przegrać Radosław Sikorski Fotorzepa, Jerzy Dudek

– To jest porażka, ale to nie klęska. 6-7% to jest porażka, którą w pół roku można odrobić. Stworzyliśmy siłę, z którą PiS może przegrać - uważa Radosław Sikorski.