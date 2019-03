"Wróćmy do normalności" - nowy spot PO w kontrze do PiS

W przeciwieństwie do nauczycieli gigantyczne premie można było przyznawać członkom rządu - to jeden z elementów nowego internetowego spotu PO, który jest odpowiedzią na czwartkowy spot PiS przypominający wypowiedzi polityków PO sprzed lat.

W iście kampanijnym stylu PO odpowiada już po kilku godzinach. To najlepiej pokazuje, że temat nauczycieli i ich strajku przez obydwie strony jest uznawany za ważny w rozkręcającej się kampanii wyborczej. - Wróćmy do normalności - to jedno z haseł spotu i być może całej kampanii.

W klipie przypomniano między innymi wypowiedź byłej premier Beaty Szydło premiach dla członków rządu, jak słowa Krzysztofa Szczerskiego o 500 plus i nauczycielach. Jest też fragment z jednej z taśm z premierem Morawickim, gdy pada zdanie o "misce ryżu". Są też słowa prezydenta Dudy sprzed lat, że "pieniądze znajdą się natychmiast". Pojawienie się klipu najlepiej świadczy o tym, że sezon kampanijny rozkręca się w pełni, a sztab Koalicji działa też na pełnych obrotach.