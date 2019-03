Patryk Jaki: Start z Małopolski? Wzmacniamy listę. A Jaki jest jeden tv.rp.pl

- Chłodna analiza wskazała na to, że Małopolska to jest okręg gdzie potrzebne jest najbardziej wzmocnienie bo jest tam największa szansa na to że zdobędzie się dodatkowy wynik, więc konstruuje się najsilniejszą listę - mówił w #RZECZoPOLITYCE Patryk Jaki o swoim prawdopodobnym starcie w wyborach do PE z okręgu małopolsko-świętokrzyskiego.