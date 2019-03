Kuźmiuk chwali Zalewską: Bezkolizyjna reforma edukacji Anna Zalewska Fotorzepa, Robert Gardziński

- Wybory do Parlamentu Europejskiego to pierwsza tura wyborów do parlamentu polskiego - tak europoseł PiS, Zbigniew Kuźmiuk, uzasadniał obecność ministrów i wiceministrów rządu Mateusza Morawieckiego na listach wyborczych w wyborach do PE.