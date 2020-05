Nie żyje znany polski mecenas Stefan Hambura. Miał 59 lat

Hambura był znanym polskim prawnikiem oraz pełnomocnikiem rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej. W 2019 roku doprowadził do skazania Tomasza Arabskiego (byłego szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów) na 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Zajmował się też, w imieniu mieszkających w Niemczech polskich rodziców, walką z urzędami ds. młodzieży (Jugendamt), które odebrały im dzieci na rzecz niemieckich współmałżonków.

W 2017 roku Hambura prowadził protest głodowy w sprawie uznania Polaków za mniejszość narodową w Niemczech. Publikował też w „Rzeczpospolitej”, m.in. w 2003 roku głośny artykuł „Zamknąć drogę do odszkodowań”. Wezwał w nim razem z Waldemarem Gontarskim do utworzenia listy strat poniesionych przez Polskę w czasie okupacji. Miała to być odpowiedź na roszczenia Powiernictwa Pruskiego i zabezpieczenie na wypadek wystąpień Niemców o odszkodowania za wypędzenia.

Od kilku dni adwokat walczył o życie w szpitalu w Aninie, po tym jak przeszedł rozległy zawał serca.

