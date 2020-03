Nie żyje Max von Sydow, gwiazda "Gry o tron"

Jak poinformował agent artysty, Max von Sydow zmarł w swoim domu we Francji w wieku 90 lat.

Aktor urodził się 10 kwietnia 1929 roku jako Carl Adolf von Sydow. Znany był przede wszystkim z wielu filmów wyreżyserowanych przez Ingmara Bergmana. Współpracował z nim aż przy jedenastu produkcjach, w tym między innymi w "Tam, gdzie rosną poziomki”, ”Źródle”, czy „Siódmej pieczęci”.

Artysta zagrał w ponad stu filmach i serialach. Był dwukrotnie nominowany do Oscara - w 1989 roku za rolę w filmie „Pelle zwycięzca” i w 2012 roku za "Strasznie głośno, niesamowicie blisko”. W niezwykle popularnym serialu "Gra o tron" wcielał się w Trójoką Wronę za co otrzymał nominację do Emmy.