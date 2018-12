Korwin-Mikke: Czy PiS wspiera wojnę Putina na Ukrainie?

"Czy w takim razie PiS wspiera wojnę Putina na Ukrainie?!" - pyta na swoim profilu na Facebooku lider partii Wolność, Janusz Korwin-Mikke, wypominając rządowi PiS, że ten importuje węgiel z Rosji do Polski.

"W 2014 roku (politycy PiS) twierdzili, że sprowadzanie rosyjskiego węgla to sponsorowanie agresji Putina i trzeba wprowadzić embargo na węgiel z Rosji" - przypomina Korwin-Mikke i partia Wolność na swoich profilach na Facebooku.

W załączonym do wpisu materiale wideo przytaczana jest wypowiedź Mariusza Błaszczaka, który proponował wprowadzenie embarga na rosyjski węgiel. "Ten węgiel jest dużo tańszy, ale jest złej jakości" - mówił wówczas. Błaszczak mówi też, że ze sprzedaży węgla Putin czerpie środki do tego, by "napadać na inne kraje" i "odtwarzać imperium sowieckie".

"Tymczasem rząd PiS sprowadza rosyjski węgiel na potęgę! A w tym roku import jest rekordowy! Czy w takim razie PiS wspiera wojnę Putina na Ukrainie?!" - pyta Korwin-Mikke.