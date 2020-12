Mędrcy NATO wybrali koncepcję strategiczną. Zagrożeniem Rosja i Chiny

Słabnące NATO to łatwy cel dla strategicznych konkurentów na świecie. Sojusz przez ostatnie lata pogrążony jest w dyskusjach o swojej przyszłości, które sprowokował prezydent Donald Trump, grożąc zredukowaniem zaangażowania NATO na rzecz obrony euroatlantyckiej. W reakcji na to prezydent Emmanuel Macron ogłosił, że sojusz jest w stanie śmierci mózgowej, i zaapelował o poważną dyskusję. Jednocześnie Francuz na forum unijnym zainicjował refleksję nad wojskowym wzmocnieniem tej wspólnoty, tak żeby Europa coraz lepiej radziła sobie sama, bez wsparcia USA, wyraźnie tracących zainteresowanie dla naszego regionu.

Większość urzędujących polityków krytykowała Macrona za jego język i zarzucała osłabianie NATO, ale dyskusji nie dało się już uniknąć. Sekretarz generalny Jens Stoltenberg został zobowiązany do przygotowania koncepcji strategicznej NATO 2030, która ma być przedstawiona na szczycie sojuszu na początku 2021 r. (data z powodu pandemii nieustalona) w Brukseli. Zastąpi obecną koncepcję z 2010 r.

Wkładem jest raport grupy mędrców, wyznaczonej przez Stoltenberga, który zawiera rekomendacje dla NATO. – Przyszedł czas na nową strategiczną koncepcję dla NATO. Bo nasze otoczenie zmieniło się dramatycznie i będzie się zmieniać. Musimy się do tego dostosować – powiedział Stoltenberg w czasie publicznej prezentacji raportu w czwartek, na konferencji zorganizowanej przez think tank Carnegie Europe.

Rosja i Chiny to bohaterowie tego raportu. – Głównym wyzwaniem dla nas jest strategiczna konkurencja z Rosją i Chinami. Nie tylko w sensie wojskowym czy gospodarczym, ale też ideologicznym. To są porządki autorytarne. A NATO jest jedyną platformą zorganizowania Zachodu dla konkurowania z tymi siłami – powiedział Wess Mitchell. Raport stwierdza, że po 2030 roku Rosja będzie głównym zagrożeniem wojskowym dla NATO.

Konkurencja z Chinami odbywa się na nieco innej płaszczyźnie. – Zagrożenie chińskie jest innego rodzaju. Nie jest to bezpośrednie zagrożenie wojskowe dla regionu euroatlantyckiego. Ale długoterminowo może być poważniejsze. Bo Chiny chcą być światowym liderem w 2050 roku – uważa Anna Wieslander, ekspertka think tanku Atlantic Council. Dodaje, że w tej sprawie jest różnica między USA i UE. Po drugiej stronie Atlantyku już dawno zauważono, jak niebezpieczne mogą być Chiny, a Europa dopiero zaczyna to dostrzegać.