Turnus na ferie przygotuje wojsko

Projekt „Ferie z WOT" skierowany jest do młodych osób. – W czasie zimowej przerwy w nauce oferujemy szkolenie podstawowe zakończone złożeniem przysięgi wojskowej – tłumaczy ppłk Marek Pietrzak, rzecznik Dowództwa WOT. I dodaje, że terminy zajęć w poszczególnych brygadach dostosowane są do terminów ferii zimowych w poszczególnych województwach.

Dowódca WOT gen. dyw. Wiesław Kukuła obserwuje zainteresowanie służbą właśnie wśród młodych ludzi. – Co trzeci nasz żołnierz ma mniej niż 25 lat. Szczególną grupą są uczniowie i studenci. Ich zainteresowanie wstąpieniem do WOT szczególnie widać podczas zimowej i letniej przerwy w nauce. Przygotowanie rozwiązania systemowego, które umożliwiło im udział w szkoleniach, było dla nas jednym z priorytetów – opisuje gen. Kukuła. Chodzi o to, aby czas szkolenia wojskowego nie kolidował z nauką.