Agencja Uzbrojenia i Fundusz Obrony Narodowej: Miały być, ale ich nie ma

W połowie marca 2018 r. szef resortu obrony narodowej powołał pełnomocnika do spraw utworzenia Agencji Uzbrojenia.

Powołanie takiej instytucji postulowali eksperci, chodziło o to, aby uporządkować i scentralizować system zakupów dla wojska. Teraz jest on niewydolny i rozproszony. Za opisywanie wymagań dla planowanego zakupu sprzętu odpowiada kilkanaście instytucji w resorcie obrony. To powoduje, że proces uzgodnień jest rozciągnięty w czasie.