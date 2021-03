Krótszy poligon dla klas mundurowych

Szkolenie zakończy się egzaminem końcowym, a następnie przysięgą wojskową. Po pomyślnym zakończeniu służby przygotowawczej absolwenci klas wojskowych zostaną przeniesieni do rezerwy i jeszcze w tym roku będą mogli ubiegać się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej.

Program certyfikowanych klas mundurowych działa od 2017 roku. W 200 szkołach jest 440 klas wojskowych, do których uczęszcza 11 tysięcy uczniów. Oprócz odbycia skróconej służby przygotowawczej (nie jest to wymagane do ukończenia szkoły, uczniowie sami decydują, czy w nim wezmą udział) mogą oni liczyć na dodatkowe punkty przy ubieganiu się o przyjęcie na uczelnie wojskowe. Szkoły uczestniczące w tym programie mogą zaś ubiegać się m.in. o dofinansowanie zakupu ubioru ucznia i sprzętu wykorzystywanego do szkolenia.