Kolektory „Czajki" prawie gotowe

Jak odtworzono rurociąg? - Odcinki nowych stalowych rur o długości dwóch metrów były wprowadzane do tunelu komorą wejściową syfonu, podobnie jak pozostałe komponenty niezbędne do montażu rurociągów - podpory i elementy konstrukcyjne – tłumaczy stołeczne MPWiK.

- W celu ich przeprowadzenia rurociągi zostaną napełnione wodą, co potrwa do trzech dni, a następnie etapami będzie zwiększane ciśnienie hydrauliczne w rurach – zdradza MPWiK. Jeśli te próby powiodą to praca „Czajki" powinna za tydzień wrócić do normy.