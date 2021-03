Radni PiS chcą nadać Jolancie Brzeskiej Honorowe Obywatelstwo Warszawy

W związku z 10. rocznicą zaginięcia i śmierci działaczki społecznej Jolanty Brzeskiej, radni PiS złożyli kwiaty kwiaty na skwerze jej imienia niedaleko kamienicy w której mieszkała.

- Rozumiemy, że pan prezydent nie tylko złoży taką uchwałę, ale też zaprosi klub Koalicji Obywatelskiej, żeby została ona przyjęta przez aklamację. Bo tego się spodziewamy w Warszawie po radnych wszystkich opcji, którzy pamiętają o tym, że ktoś mógł zginąć by nie mógł głosić swoich poglądów - powiedział przewodniczący klubu radnych PiS Cezary Jurkiewicz cytowany przez Polskie Radio.

- To jest przerażające. My wołamy do pana prezydenta: zróbmy chociaż ten gest aby Warszawa mogła pamiętać i żeby jeszcze raz postawić tę postać jako bardzo ważną - dodał.

Radni Prawa i Sprawiedliwości zapowiedzieli, że jeżeli z inicjatywy Rafała Trzaskowskiego taka uchwała nie zostanie złożona, zrobią to oni.

- Dziś, w dziesiątą rocznicę zamordowania jednej z czołowych osób walki z mafią reprywatyzacyjną mamy niepowtarzalną szansę by miasto, pan prezydent Trzaskowski, rada miasta dokonały symbolicznego zadośćuczynienia tym właśnie ruchem - powiedział radny Maciej Binkowski.