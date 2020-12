Warszawa: Radni PO nie zgodzą się na ul. Lecha Kaczyńskiego

Rafał Trzaskowski kilkakrotnie deklarował, że wniosek o nazwanie jednej z ulic imieniem prezydenta Lecha Kaczyńskiego złoży po wyborach - najpierw zapowiadał to przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku, a później przed prezydenckimi.

O postęp w pracach prezydent Warszawy został zapytany w rozmowie z Radiem Zet.

- Zacząłem rozmowy z radnymi, dlatego że to oni podejmują decyzję i niestety na razie mam sygnały takie, że nie będzie zgody radnych dzisiaj - w momencie, kiedy są pałowane kobiety na ulicach - na to, żeby wyciągać rękę w stosunku do tych, którzy się w ten sposób zachowują - odpowiedział.