Warszawa: Autobus miejski spadł z mostu Grota Roweckiego

Autobus linii 186, jadący w kierunku pętli na Szczęśliwicach na Ochocie, przebił barierki i zsunął się wzdłuż skarpy. Pojazdem podróżowało około 40 pasażerów.

Jedna osoba zginęła, 18 zostało rannych, w tym cztery poważnie. Wśród poszkodowanych jest kierowca. Wiadomo, że był trzeźwy, zostanie jednak zbadany pod kątem obecności w organizmie innych substancji. Na razie najbardziej prawdopodobną hipotezą dotyczącą przyczyn wypadku jest zasłabnięcie kierowcy - przekazał rzecznik stołecznej policji nadkomisarz Sylwester Marczak.

Na jezdni nie widać śladów hamowania. Przyczynę wypadku ustala Policja. pic.twitter.com/uDwwG13zwv — GDDKiA Warszawa (@GDDKiA_Warszawa) June 25, 2020

Ratusz uruchomił specjalną infolinię, gdzie można zasięgnąć informacji o poszkodowanych. Jej numer: 22 277 55 60.

Ratownicy przeprowadzili selekcję poszkodowanych w zależności od stopnia obrażeń. W akcji brał udział także śmigłowiec LPR i ekipy naziemne różnych służb - 26 zespołów straży pożarnej, pogotowie i policja.

Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitali, większość trafiła do Szpitala Bielańskiego. Jak poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, pełnomocnik rządu ds. ratownictwa medycznego, życiu żadnego uczestnika wypadku nie zagraża niebezpieczeństwo. - Pierwsza informacja o wypadku trafiła do dyspozytorni o godz. 13:15 - powiedział dodając, że pierwszy zespół ratownictwa medycznego był na miejscu po dwóch minutach. Ranne dziecko zostało śmigłowcem przetransportowane do szpitala uniwersyteckiego przy ul. Żwirki i Wigury.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapewnił, że rodziny poszkodowanych będą objęte opieką psychologiczną. - Mam nadzieję, ze sprawna, bardzo szybka akcja LPR pozwoli na to, by osoby, które są w trudnym stanie klinicznym, będą uratowane - mówił informując, że w wypadku poszkodowane zostały dwie osoby niepełnoletnie.

Na miejsce wypadku udał się wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł, który na antenie TVP Info tłumaczył, że robi to, "żeby dowiedzieć się o szczegółach" oraz upewnić się, że na miejscu wszystko "działa tak jak trzeba".

Także prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przyjechał na miejsce wypadku. Oświadczył, że policja powoła specjalną komisję, która będzie wyjaśniać okoliczności zdarzenia.

- Zapewniamy pomoc psychologiczną dla wszystkich, którzy tego wsparcia będą potrzebowali - mówił. Zapowiedział wizytę w Szpitalu Bielańskim, by "zobaczyć jak poważna jest sytuacja, jakiej pomocy ewentualnie potrzeba ze strony miasta".

Policja zaapelowała do świadków wydarzenia, by udostępnili nagrania z samochodowych kamer, jeśli takowe posiadają. Zwróciła się także do kierowców jadących mostem Grota-Roweckiego, by mijając zjazd, przy którym doszło do wypadku, koncentrowali się na drodze, nie akcji służb, by nie doszło do kolejnego niebezpiecznego zdarzenia.