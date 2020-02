Warszawa straciła miliony, ale nikt nie powiadomił prokuratury

Prezydent przeanalizuje

Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte dopiero w maju 2017 r. przez praską prokuraturę w oparciu o materiały przekazane przez Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedli Paksowskich, a nie przez stołecznych urzędników. I to z poważnego artykułu: o niedopełnienie obowiązków, za czym mogła kryć się korupcja (grozi za to do dziesięciu lat więzienia). Prokuratorzy nie mogli już tego rozliczyć – już w chwili wszczęcia postępowania czyn był przedawniony. Teoretycznie przedawnione jest także ewentualne przestępstwo niedopełnienia obowiązków przez urzędników, którzy nie zrobili nic, by odzyskać od PAX pieniądze za kamienicę – karalność upływa po pięciu latach od czynu a więc w końcu 2011 r. Jednak gdyby podczas śledztwa wyszło na jaw, że podstawą była np. korupcja, nie ma przedawnienia.