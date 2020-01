Trzaskowski: Ulica Kaczyńskiego po wyborach. Prezydenckich

- Jak się skończy cykl wyborczy, będzie decyzja, i mam nadzieję, że nie będzie ona tylko i wyłącznie znowu krytykowana politycznie, tylko że wszyscy będą ją mogli przyjąć w sposób spokojny - dodał Trzaskowski. - Dzisiaj, gwarantuję, że przy tych nastrojach na scenie politycznej, natychmiast mielibyśmy kolejną awanturę polityczną - dodał. - Wielokrotnie dawałem sygnały, że z taką inicjatywą wyjdę. Ja z taką inicjatywą wyjdę po kampanii wyborczej, dlatego że uważam, że to jest sprawa bardzo poważna, Lech Kaczyński zasługuje na ulicę w Warszawie i taką inicjatywę na pewno złożę. I mam nadzieję, że wszyscy będą mogli po prostu potraktować to jako sensowną inicjatywę, a nie znowu traktować to jako kolejną rozrywkę polityczną. A dzisiaj na pewno znowu padłaby ona łupem kampanii politycznej, kampanii wyborczej - tłumaczył.

- To, co się stało, jest na tyle niesłychane i ważne, rok temu, że zasługuje na pewien symbol. I dlatego ja uważam, że jeżeli ginie tak niesłychanie istotna osoba dla samorządu i myślę, że to jest całkowicie ponad podziałami politycznymi tego typu decyzja, że wszyscy powinniśmy ją uznać za słuszną i że nie będzie wokół tego gry politycznej - tłumaczył swoją inicjatywę w Radiu Zet Trzaskowski. Jego zdaniem „dzisiaj niestety przy bardzo wielu tego typu decyzjach od razu się zaczyna gra polityczna”.

Według prezydenta stolicy najlepszym miejscem dla ulicy Lecha Kaczyńskiego byłyby okolice Muzeum Powstania Warszawskiego.

- To nie ma nic wspólnego z małostkowością, dokładnie na odwrót. Ja liczyłem na to, że to, co się stało, było tak spektakularne, z Pawłem Adamowiczem i że wydawałoby się, że będzie traktowane w sposób niepolityczny, to znaczy, że tutaj cała klasa polityczna będzie w stanie się tutaj uderzyć w pierś i powiedzieć: to było spektakularne, zostawmy to, Paweł Adamowicz zasługuje na upamiętnienie i w ogóle nie będzie na ten temat dyskusji – na to liczyłem. Natomiast niestety, jeżeli chodzi o Lecha Kaczyńskiego, wiadomo było, że dyskusja będzie i dlatego ta decyzja powinna być podjęta w momencie, kiedy, mam nadzieję, nie padnie łupem tej politycznej rozgrywki, bo po prostu ta decyzja jest na tyle poważna, że na to nie zasługuje - przekonywał Rafał Trzaskowski.