Karczewski o bonifikatach za użytkowanie wieczyste: Okradanie warszawiaków. To zostanie zmienione

- Nagłe, gwałtowne, niespodziewane okradanie tak naprawdę warszawiaków, wprowadzanie ich w błąd, niedotrzymywanie obietnic - to zostanie zmienione - zapowiedział marszałek Senatu Stanisław Karczewski, komentując zamieszanie związane z wysokością bonifikat przy wykupie gruntów w użytkowaniu wieczystym w stolicy.

W środę prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że zawnioskuje, by rada miasta wróciła do bonifikaty w wysokości 98 procent za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. Chce, by samorządowcy zajęli się tym na specjalnej sesji.

Wołowie października Rada Warszawy przyjęła uchwałę ustanawiającą 98-procentową bonifikatę jako standardową, a 99-procentową w przypadku użytkowania wieczystego trwającego powyżej 50 lat. Takie stawki miały obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku.

W ostatni czwartek projekt uchwały w sprawie obniżenia bonifikaty wniósł na sesję rady miasta wiceprezydent Warszawy. Podał, że przy 98-proc. bonifikacie utrata przychodów Warszawy jest szacowana w stosunku do zerowej bonifikaty na poziomie 3,5 mld zł, a w stosunku do 60-proc. bonifikaty - na poziomie około 1,8 mld zł. Radni zmniejszyli ulgę do maksymalnie 60 procent.

"Bonifikaty nigdy nie były częścią programu Koalicji Obywatelskiej, to był wniosek radnych PiS. Przekonujcie kolegów do podwyższenia bonifikaty na gruntach Skarbu Państwa, inaczej to wy będziecie winni krańcowej niesprawiedliwości" - komentował na Twitterze Trzaskowski.

W środę na briefingu prasowym do sprawy odniósł się marszałek Senatu Stanisław Karczewskim. Izba wyższa na swoim posiedzeniu będzie debatować m.in. nad nowelizacją ustawy o finansach publicznych, umożliwiającą restrukturyzację i wcześniejszą spłatę długu jednostek samorządu terytorialnego.

- Jest ustawa i o niej kilka słów powiedzieć. W ramach tej ustawy wprowadzimy taką poprawkę, która uniemożliwi takie działania, jakie zostały przeprowadzone w Warszawie - zapowiedział Karczewski.

- Nagłe, gwałtowne, niespodziewane okradanie tak naprawdę warszawiaków, wprowadzanie ich w błąd, niedotrzymywanie obietnic - to zostanie zmienione - dodał marszałek, cytowany przez portal 300polityka.pl.

Do kwestii bonifikat odniósł się też premier Mateusz Morawiecki. - Chcę podkreślić to, że radni PiS tutaj, w Warszawie przekonali innych radnych w radzie Warszawy do tego, żeby te bonifikaty były 98-procentowe. Po czym prezydent Trzaskowski zmienił tę decyzję na bonifikatę w wysokości jedynie 60 procent, a więc złamał tę obietnicę wyborczą. PiS poprzez wiele apeli zwraca się o przywrócenie, po prostu o dotrzymywanie obietnic. Tak jak my jesteśmy wiarygodni, dotrzymujemy obietnic w każdym obszarze, tak i tutaj prosimy o dotrzymywanie obietnic i będziemy na pewno mocno bardzo ubiegać się o to, żeby powrócono do tego poprzedniego uzgodnionego stanu, który zaproponowali radni PiS. W obszarze ustawy dot. bonifikat na gruntach Skarbu Państwa – my również mamy bardzo ciekawe, dobre propozycje, które od strony legislacyjnej zostaną wkrótce przedstawione - zapowiedział szef rządu.