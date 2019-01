Jan Maciejewski: Kiedy Kościół traci to, co święte Fotorzepa/ Robert Gardziński

Wczoraj minąłem dwie, dzisiaj trzy kolejne. Leżały wgniecione w błoto i śnieg; upadłe, papierowe korony. Normalna kolej rzeczy, tak kończą się wszystkie festyny, również te królewskie. Wszystko byłoby na swoim miejscu, śmieci mogłyby zostać tylko śmieciami, a sympatyczna tradycja corocznym, rodzinnym spacerem w święto Trzech Króli, ale coś nie zostawia jednego i drugiego w spokoju. Zwyczaj, odruch, żeby w tłumie widzieć zawsze dowód, mylenie sukcesu (przede wszystkim statystycznego) z oddziaływaniem. Dowody, w przeciwieństwie do spacerów, mają to do siebie, że można je obalić. Wyrzucić w błoto i śnieg.

Może to wyłącznie nasza, zapatrzona w liczby wina. W ilość chrztów, komunii, bierzmowań, ślubów i pogrzebów. Pojedynczy sakrament jest świętem, milion – już tylko statystyką. Pokrzepieniem, że jesteśmy wyspą dobrego, bezpiecznego życia. Może. Ale poszukiwania tłumu i dowodu trwają też przecież na innych wyspach. Nikt nie wie, co tak naprawdę dzieje się w Medziugorie, kto lub co się tam „objawia" i ile jest prawdy w tym, co mówi. Ale od tej niewiedzy ważniejsza jest ciekawość, która sprowadza miliony turystów. Atmosfera niesamowitości, oczekiwania na coś, co rozgoni nudę. Na dowód. Simone Weil, chrześcijańska mistyczka żydowskiego pochodzenia, nazwała Kościół „wielkim totalitarnym zwierzęciem". Zdanie, które można zrozumieć tylko w logice mistyki, nie polityki, choć tak doskonale nadawałoby się na afisze. Słów chowanych, jeszcze przed napisaniem, do duchowej szuflady; ostrzeżeń i przypomnień. Zwierzę jest ograniczone prawem przetrwania, zdobyw...