O ile marszałek Witek skróci kalendarz wyborczy Elżbieta Witek Fotorzepa, Jerzy Dudek

Decyzja trzech senackich komisji, by prace nad ustawą o organizacji wyborów prezydenckich w 2020 r. przerwać do poniedziałku, zmusza marszałek Witek do radykalnego skrócenia kalendarza wyborczego.