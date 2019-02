Wezwanie organu o pomoc prawną - wymogi formalne

W wezwaniu o udzielenie pomocy prawnej organ prowadzący postępowanie powinien oznaczyć okoliczności będące przedmiotem wyjaśnień lub zeznań albo inne czynności, jakie mają być dokonane. Wyniki tych czynności są wiążące dla organu właściwego do załatwienia sprawy.

- Strona, zawiadomiona o zwróceniu się przez organ prowadzący postępowanie do innego organu o pomoc prawną, skierowała do organu udzielającego pomocy wniosek o przesłuchanie dodatkowego świadka (niewskazanego w wezwaniu o pomoc). Czy organ udzielający pomocy potrzebuje zgody organu prowadzącego postępowanie na przesłuchanie tego nowego świadka?

Nie.

Instytucja tzw. pomocy prawnej została uregulowana w art. 52 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.). Zgodnie z tym przepisem, w toku postępowania, organ administracji ma prawo zwrócić się do właściwego terenowego organu administracji rządowej lub organu samorządu terytorialnego o wezwanie osoby zamieszkałej bądź przebywającej w danej gminie (mieście) do złożenia wyjaśnień lub zeznań albo do dokonania innych czynności, związanych z toczącym się postępowaniem.

Organ zwracający się o udzielenie pomocy powinien skierować wezwanie o pomoc do organu kompetentnego do załatwiania spraw administracyjnych danego rodzaju, na którego obszarze działania zamieszkuje bądź przebywa osoba mająca być wezwaną. Przyjmuje się, że wezwanie ma formę prawną postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie (por. art. 123 i art. 141 § 1 k.p.a.). Organ prowadzący postępowanie powinien oznaczyć w nim okoliczności będące przedmiotem wyjaśnień lub zeznań albo czynności, jakie mają być dokonane.

W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z 7 kwietnia 2011 r. (sygn. II SA/Go 51/11, LEX nr 1257462) podkreślono obowiązek precyzyjnego określenia przez organ, który zwraca się o pomoc prawną, okoliczności będących przedmiotem zeznań lub wyjaśnień oraz pytań, jakie należy zadać – tak, aby dokonywana w taki pośredni sposób czynność procesowa rzeczywiście mogła przyczynić się do wyjaśnienia okoliczności istotnych dla sprawy.

Organ, do którego skierowano wezwanie o pomoc prawną, jeżeli udzielenie pomocy leży w zakresie jego kompetencji, nie może odmówić jej udzielenia. Zasadą jest, że organ udzielając pomocy podejmuje tylko czynności wskazane w wezwaniu o udzielenie pomocy. W art. 77 § 3 k.p.a. zaznaczono jednak, że organ przeprowadzający postępowanie na wezwanie organu właściwego do załatwienia sprawy (art. 52 k.p.a.) może – z urzędu lub na wniosek strony – przesłuchać również nowych świadków i biegłych na okoliczności będące przedmiotem tego postępowania. Powoduje to, że choć zakres pomocy prawnej jest wyznaczony przez organ prowadzący postępowanie, to organ udzielający pomocy może przeprowadzić także dowód niewskazany w wezwaniu o pomoc (dowód z przesłuchania świadka lub z opinii biegłego), bez konieczności uzyskania zgody organu prowadzącego postępowanie. Art. 77 § 3 k.p.a. przyznaje organowi wezwanemu do udzielenia pomocy kompetencję do prowadzenia dowodów w szerszym zakresie niż oznaczony w trybie art. 52 k.p.a. (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 maja 2008 r., sygn. II GSK 132/08, LEX nr 495490).

Anna Puszkarska, radca prawny

podstawa prawna: art. 52, art. 77 § 3 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)