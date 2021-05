W środę Polska będzie testować system certyfikatów covidowych

Każdego dnia do centralnego systemu stworzonego na zlecenie Komisji Europejskiej są na próbę przyłączane dwa kraje; w sumie do końca przyszłego tygodnia będą przetestowane 22 państwa UE oraz Islandia. Na testy na razie nie zdecydowały się Słowacja, Słowenia, Węgry, Finlandia i Irlandia. Ale jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to każde państwo będzie się mogło włączyć do systemu od 1 czerwca.