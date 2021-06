Liderzy krajów UE w obronie LGBTI. Podpisu Morawieckiego nie ma

- Dla nas, przywódców państw i rządów, nie jest to do zaakceptowania - dodał.

- Państwo członkowskie, które uchwala prawo stygmatyzujące mniejszość seksualną i miesza pedofilię z homoseksualizmem - na to nie można pozwolić - powiedział premier Luksemburga Xavier Bettel w rozmowie z "Brussels Playbook".

Autorzy listu nie wymieniają Węgier, ale państwo to jest - jak zauważa "Politico" - "oczywistym adresatem pisma".

W liście, adresowanym do przewodniczącej Komisji Europejskiej, portugalskiej prezydencji i Rady Europejskiej czytamy, że napisano go "w świetle zagrożeń dla fundamentalnych praw, w szczególności zasady niedyskryminacji na podstawie orientacji seksualnej".

Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen określiła przyjęte przez Węgry przepisy "powodem do wstydu".

W odpowiedzi premier Węgier, Viktor Orban stwierdził, że to uwagi von der Leyen są "powodem do wstydu". Orban przekonuje, że krytykowana ustawa nie zawiera żadnych elementów dyskryminujących, ponieważ "nie odnosi się do praw dotyczących orientacji seksualnej osób powyżej 18. roku życia".

Pod listem podpisali się: Alexander De Croo (Belgia), Mette Frederiksen (Dania), Angela Merkel (Niemcy), Kaja Kallas (Estonia), Micheál Martin (Irlandia), Kyriakos Mitsotakis (Grecja), Pedro Sánchez (Hiszpania), Emmanuel Macron (Francja), Mario Draghi (Włochy), Nicos Anastasiades (Cypr), Krišjanis Karinš (Łotwa), Xavier Bettel (Luksemburg), Robert Abela (Malta), Mark Rutte (Holandia), Sanna Marin (Finlandia) i Stefan Löfven (Szwecja). Kanclerz Austrii podpisał się pod listem już po jego publikacji.