Saryusz-Wolski: Prezydencja niemiecka? Z oszustami nie siada się do stołu

- Wiele krajów potencjalnie jest zainteresowanych tym, żeby przyjąć budżet i fundusz odbudowy, natomiast nie jest zainteresowany popieraniem tego bezprawnego, sprzecznego z traktatem rozporządzenia, bo tutaj leży pies pogrzebany - przekonywał we wtorek w TVP Info Jacek Saryusz-Wolski, choć np. we wtorek portugalski rząd zdementował informacje o poparciu dla Polski i Węgier w sprawie weta budżetu UE. - Chodzi o to, żeby wkraczać w sprawy, które nie są kompetencją Unii Europejskiej, móc dowolnie i uznaniowo karać dane kraje - mówił.

Zdaniem eurodeputowanego PiS „cały czas prezydencja niemiecka chciała rozwiązania siłowego i działała w złej wierze”. - Także w tej chwili z prezydencją niemiecką nie ma co rozmawiać, zwłaszcza, że został nie miesiąc a siedem dni, ponieważ 7 grudnia zapada ostateczny termin zamknięcia negocjacji między Radą a Parlamentem Europejskim - dodał.

- Nikt już nie wierzy w porozumienie. Są to pozory, stwarzane dla opinii publicznej, a my powinniśmy się przygotować na początek na to, co pewne (...) i rozmawiać z prezydencją portugalską i następną słoweńską, ale już nie z tymi, którzy chcieli coś przeforsować coś, co jest nie do przyjęcia, działali w złej wierze. Oszukali, mówiąc krótko, a z oszustami nie siada się do stołu - ocenił były kandydat rządu Beaty Szydło na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej.