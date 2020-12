Spór o budżet UE. Andrzej Duda: Jest w tej chwili zarysowane wstępne porozumienie

Z nieoficjalnych informacji, o których piszemy w środowej „Rzeczpospolitej” wynika, że nowa propozycja niemiecka nawiązuje do wcześniejszych zapewnień, iż mechanizm warunkowości nie będzie stosowany dowolnie. A tylko w sytuacji, jak zresztą jest to sformułowane w treści kontestowanego przez Polskę i Węgry projektu rozporządzenia, gdy łamanie praworządności zagraża interesom finansowym Unii.

- To porozumienie jest efektem bardzo wytężonych wysiłków strony polskiej, węgierskiej, ale także prezydencji niemieckiej. Dzisiaj trwają nadal nad nim dyskusję. Przedstawiałem zarysy tego porozumienia panu prezydentowi (Zemanowi) i dziękuję, że pan prezydent pozytywnie odniósł się do naszych, polskich i węgierskich, propozycji w tym zakresie. Mam nadzieję, że znajdą one zrozumienie i zostaną przyjęte przez państwa wspólnoty europejskiej, choć dyskusje na ten temat i działania negocjacyjne cały czas trwają - mówił prezydent w czeskiej Pradze.

- Cieszę się, że mamy z panem prezydentem (Czech) takie samo stanowisko, że wszystko, co jest stanowione w ramach Unii Europejskiej przez wszelkie jej instytucje, ale przede wszystkim także przez RE, PE i KE zawsze musi się mieścić w obrębie traktatów - dodał Duda. - Traktaty są najważniejsze, mają najwyższy priorytet. Wszystkie akty rangi niższej w ramach UE jako wspólnoty muszą mieścić się w granicach traktatowych. Nie może być tak, że aktami rangi niższej modyfikowane są postanowienia traktatów czy wręcz wypaczane są postanowienia traktatów. Jakiekolwiek próby dokonywania tego typu machinacji muszą być w sposób zdecydowany potępione niezależnie od warunków - ocenił, tłumacząc, że „chcemy po prostu, aby Unia nadal była Unią wolnych narodów i równych państw”.

- Do tego uważam powinny zdążać negocjacje, które w tej chwili się toczą. To też powinno odzwierciedlać porozumienie, które zostanie ostatecznie zawarte i które będzie rozwiązaniem tego bardzo trudnego problemu gospodarczego, przed którym z całą pewnością w najbliższej przyszłości stoi UE, a więc stworzenia mechanizmów pomagających od strony finansowej w wyjściu z kryzysu - dodał Andrzej Duda, cytowany przez serwis 300polityka.