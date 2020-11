Nieoficjalnie: Węgry zgłoszą weto wobec budżetu UE

W poniedziałek stali reprezentanci krajów członkowskich przy UE zbiorą się w Brukseli, by omawiać kwestię powiązania wypłaty środków unijnych z praworządnością. To właśnie w czasie tego spotkania Węgry mają zasygnalizować gotowość do zawetowania budżetu UE i funduszu pomocowego.

Rzecznik węgierskiego rządu, Zoltan Kovacs, poinformował, że Węgry będą uczestniczyć w spotkaniu "z jasnym mandatem parlamentu". Dopytywany czy oznacza to zagrożenie wetem wobec budżetu i funduszu pomocowego, Kovacs odparł "wasza dedukcja jest słuszna".

Rząd Viktora Orbana był w przeszłości krytykowany przez Brukselę - podobnie jak rządy Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego w Polsce - za naruszanie reguł praworządności.

O podobne stanowisko jak to opisane przez portfolio.hu apeluje do premiera Mateusza Morawieckiego lider Solidarnej Polski, Zbigniew Ziobro.