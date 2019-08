Wojciechowski: Wychowałem się na wsi i czuję rolnictwo

- Myślę, że moim największym zadaniem, jeśli oczywiście otrzymam tę funkcję, to nie jest przesądzone, to początek drogi, procedury, ale jeśli by się tak stało, to za ważny punkt swojej działalności uznałbym stworzenie długofalowej wizji rolnictwa w Europie - zapowiedział Wojciechowski na antenie Polskiego Radia 24. - Mówię o czymś więcej. O potrzebie stworzenia polityki rolnej z perspektywą nie 7, a 27 lat. Albo nawet więcej, z perspektywą gdzieś do 2050 roku - dodał.

- Wspólna polityka rolna w największym stopniu ma wpływ na to, co dzieje się w całej Europie. To ogromny obszar odpowiedzialności i jedna z najważniejszych tek w całej Unii Europejskiej, również dla Polski. Nasz kraj ma olbrzymi potencjał rolniczy. Przecież niesłychanie ważną częścią naszej rzeczywistości gospodarczej i społecznej jest rolnictwo. W związku z tym bardzo cieszę się, że polskiemu rządowi udało się wynegocjować tę sferę odpowiedzialności we Wspólnocie – podkreślił polski kandydat na komisarza.

Zdaniem Wojciechowskiego "Komisja Europejska powinna reagować, gdy rolnictwu coś zagraża". - To dziedzina gospodarki, która sama sobie nie poradzi. Zbyt wielkie jest ryzyko związane z wszelkimi żywiołami. Dlatego wsparcie jest bardzo potrzebne. Jest ono udzielane na szczeblu krajowym, ale kluczowy jest także szczebel unijny - zwracał uwagę.