Tusk do Johnsona: Drogi Borysie, ustalimy szczegóły

Nominacji pogratulował Johnsonowi szef RE Donald Tusk.

"Drogi Borysie, gratuluję nominacji. Oczekuję spotkania, na którym - w szczegółach - omówimy zasady naszej współpracy" - napisał Tusk.

