Nowy przewodniczący Parlamentu Europejskiego: Kim jest David Sassoli?

Sassoli jest dobrze znany europosłom - karierę w polityce europejskiej rozpoczął w 2009 roku, gdy po raz pierwszy został europosłem i dołączył do grupy S&D (Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów). Już dwukrotnie (w 2014 i 2017 roku) Sassoli był wybierany na wiceszefa PE, co oznacza, że ma doświadczenie w prowadzeniu sesji plenarnych Parlamentu Europejskiego. Podczas poprzednich kadencji w PE Sassoli, zajmował się budżetem i polityką śródziemnomorską.

Będąc wiceszefem Parlamentu Sassoli był również członkiem „Bureau” (wewnętrzny oddział administracyjny PE), który decyduje m.in. o wstępnym budżecie Parlamentu Europejskiego, o wydatkach europosłów i organizacji posiedzeń.

W krótkiej wypowiedzi po wyborze, Sassoli powiedział, że problemy, które wymagają nowych pomysłów i zdecydowanych działań Parlamentu to „bezrobocie młodzieży, migracja, zmiany klimatyczne, rewolucja cyfrowa”. Sassoli podkreślił również, że jego celem jest „zmniejszenie dystansu pomiędzy instytucjami europejskimi a obywatelami”.

W 2014 roku, na jednym z pierwszych plenarnych posiedzeń Parlamentu, które Sassoli prowadził, ówczesny wiceprzewodniczący przerwał wypowiedź Janusza Korwin-Mikke, prosząc go o „używanie wyrażeń godnych sali PE”. W swoim wystąpieniu Korwin-Mikke używał wówczas słowa "nigger" określając Afroamerykanów (słowo to w języku angielskim uważane jest za obraźliwe, zbliżone do polskiego "czarnuch") co wywołało sprzeciw prowadzącego obrady Włocha, a także wielu obecnych na sali eurodeputowanych.