Finlandia chce UE wolnej od węgla do 2050 r.

Finlandia chce, by UE przyjęła plan, którego celem byłoby pełne odejście od węgla w energetyce do 2050 roku - informuje Reuters.

Minister środowiska Finlandii, która w lipcu 2019 r. obejmie rotacyjne przewodnictwo w Radzie UE, Kimmo Tiilikainen mówił o takim celu w czasie spotkania unijnych ministrów środowiska, którego tematem był plan działań na rzecz ochrony klimatu.

Finlandia apeluje o to, aby UE stanęła na czele walki ze zmianami klimatu, po tym jak prezydent USA Donalda Trump wycofał Stany Zjednoczone z tzw. porozumienia paryskiego, które ma na celu zmniejszenie tempa wzrostu średniej globalnej temperatury.

- UE musi dostosować swoją politykę energetyczną i klimatyczną do celu 1,5 stopnia (chodzi o to, aby średnia temperatura na Ziemi nie wzrosła ponad 1,5 stopnia Celsjusza). To oznacza, że UE musi osiągnąć węglową neutralność do 2050 r. - podkreślił Tiilikainen.

- Finlandia jest przygotowana do zajęcia się tym w czasie naszej prezydencji i chcemy aby Rada Europejska przyjęła wnioski (w zakresie polityki klimatycznej - red.) w tym czasie - dodał.

Plany te wspierają Szwecja, Francja, Holandia - przeciwne są jednak m.in. Niemcy i Polska, które chcą chronić swój przemysł samochodowy (Niemcy) i górnictwo - pisze Reuters.