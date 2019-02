Twardy brexit możliwy, więc Heathrow gromadzi gumowe rękawiczki

Konstantin Von Wedelstaedt [GFDL 1.2 (http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/fdl-1.2.html) or GFDL 1.2 (http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/fdl-1.2.html)], via Wikimedia Commons

Lotnisko Heathrow robi zapasy gumowych rękawiczek sprowadzanych z UE, aby mieć pewność, że w przypadku tzw. twardego brexitu na lotnisku będzie można bez problemu nadal dokonywać kontroli osobistych pasażerów.

Na lotnisku Heathrow codziennie odprawia się ok. 200 tys. pasażerów. Dyrekcja lotniska przyznaje, że niektóre produkty wykorzystywane do kontroli - takie jak rękawiczki - nie są produkowane w Wielkiej Brytanii i muszą być sprowadzane z UE. A w przypadku twardego brexitu, do czasu zawarcia porozumień z Unią Europejską regulujących wymianę handlową, ich import nie będzie możliwy.

Dlatego lotnisko Heathrow gromadzi obecnie gumowe rękawiczki, a także części zamienne do urządzeń wykorzystywanych do transportu bagaży, których awarie wywołują chaos na lotnisku. Urządzenia te zakupiono w Holandii - więc z tego kraju sprowadzane są też części zamienne.

John Holland-Kaye, dyrektor lotniska podkreśla, że najważniejsze są jednak gumowe rękawice, których osoby przeprowadzające kontrole osobiste muszą używać - bez nich kontrole takie będą niemożliwe. Również patyczki wykorzystywane np. do szukania śladów materiałów wybuchowych lotnisko sprowadza z UE, a tymczasem w Wielkiej Brytanii nie ma dostawców ani gumowych rękawic potrzebnych na lotnisku.

Holland-Kaye zachowuje jednak optymizm i wierzy, że nawet w przypadku twardego brexitu, niezależnie od wszystkich okoliczności, loty z Heathrow będą nadal odbywać się normalnie.

Wielka Brytania powinna opuścić UE 29 marca. Londyn nadal jednak nie przyjął porozumienia regulującego relacje kraju z UE po brexicie - co sprawia, że możliwy jest twardy brexit (brexit bez umowy).