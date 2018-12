Komisja Europejska: Zdrowie Junckera? Wszystko jest dobrze AFP

Komisja Europejska odrzuciła we wtorek sugestie, jakoby przewodniczący Jean-Claude Juncker miał kłopoty ze zdrowiem, po tym, jak opublikowano zdjęcia, które zdają się wskazywać na to, że potknął się on na przyjęciu w Wiedniu.