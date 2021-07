Ucieczka przed reżimem Łukaszenki. Azylu szukają w Polsce

W ciągu ostatniego roku aż 10,4 tys. Białorusinów przyjechało do Polski, by tu znaleźć schronienie – ponad 6 tys. osób złożyło wnioski o pomoc międzynarodową, a prawie 4,3 tys. w ramach rządowego programu Poland Business Harbour.

– Straż Graniczna pośredniczy w przyjmowaniu wniosków o udzielenie ochrony na terytorium RP. Wnioski mogą być składane na granicy, ale także na terytorium RP od osób już przebywających w naszym kraju. Wnioski trafiają do Urzędu ds. Cudzoziemców i to on decyduje o przyznaniu lub odmowie ochrony – tłumaczy Michalska.

Duża liczba poszukujących w Polsce ochrony to efekt zmiany polityki rządu PiS wobec Białorusinów, którzy po ubiegłorocznych sfałszowanych wyborach prezydenckich (odbyły się na początku sierpnia) masowo protestowali przeciwko reżimowi Aleksandra Łukaszenki. Wielu z nich trafiło do aresztu.

Dlaczego tysiące Białorusinów występuje o wizę humanitarną? Bo polityczna sytuacja na Białorusi pokazuje, że łatwo spełnić warunki do jej otrzymania. Cudzoziemcowi udziela się zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej m.in., jeżeli w państwie, z którego ucieka, zagrożone byłoby jego prawo do życia czy wolności, mógłby zostać poddany torturom lub poniżającemu traktowaniu albo mógłby być pozbawiony prawa do rzetelnego procesu sądowego. Wydanie takiej wizy jest prostsze niż występowanie o azyl – decyzja należy do komendanta oddziału Straży Granicznej.