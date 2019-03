Liban zapewnia schronienie 1,5 milionom syryjskich uchodźców - twierdzi Michel Aoun, prezydent Libanu.

Sytuacja gospodarcza w Libanie, który zapewnia schronienie 1,5 milionom syryjskich uchodźców, może skłonić ich do migracji do Europy - powiedział prezydent Libanu Michel Aoun we wtorek, na spotkaniu z przewodniczącym roysjkiej Dumy Państwowej Wiaczesławem Wołodinem.

- Mamy 500 tys. palestyńskich uchodźców i około 1,5 miliona Syryjczyków. To wysoka liczba dla naszego kraju - podkreślił Aoun, cytowany przez agencję TASS.

- Europa jest bezpośrednio zainteresowana rozwiązaniem sytuacji, ponieważ syryjscy uchodźcy przebywający w Libanie nie są zadowoleni z sytuacji gospodarczej w kraju, a nowe, kolejne fale migracyjne do Europy wkrótce się zaczną- dodał libański prezydent.

Według Eurostatu w 2015 roku, na początku kryzysu migracyjnego, państwa członkowskie Unii Europejskiej otrzymały ponad 1,2 mln wniosków o azyl, czyli ponad dwukrotnie więcej niż rok wcześniej.