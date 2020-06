Pandemia: Znów będzie można pojechać pociągiem za granicę

EIC Wisła ruszy ze stacji początkowej o godz. 6:29 i dotrze do stacji Berlin Hauptbahnhof o godz. 12:16. Pociąg w kierunku Polski odjedzie z głównego dworca stolicy Niemiec o godz. 15:43, docierając do stacji Warszawa Wschodnia o godzinie 21:21.

Do Berlina będzie można dojechać także z Warszawy składem EIC Sprewa, a od 25 czerwca z Warszawy do Berlina będzie kursował pociąg EIC Odra, natomiast od 26 czerwca z Berlina do Gdyni pojedzie IC Gedania.

W następnej kolejności będą otwierane połączenia kolejowe z Czechami, Austrią, Węgrami i Słowacją. Od 22 czerwca ruszą składy z Warszawy do Wiednia: EIC Polonia oraz EIC Sobieski. Tego samego dnia zacznie kursować skład IC Silesia ze stolicy do Ostrawy oraz IC Cracovia z Pragi do Krakowa. Z Wiednia do Katowic będzie można podróżować pociągiem IC Moravia, a z Grazu do Przemyśla pociągiem IC Porta Moravica. Połączenie czeskiej Ostrawy z Przemyślem zapewni TLK Galicja.