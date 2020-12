Japonia zamyka granice na miesiąc po wykryciu mutacji koronawirusa

Trzy dni temu Japończycy wstrzymali przyloty z Wielkiej Brytanii po tym, jak w Londynie i południowo-wschodniej Anglii pojawiła się nowa mutacja wirusa COVID-19 i doszło do kolejnego rekordu zakażeń. — Rząd będzie podchodził do nowych ograniczeń elastycznie — mówił wtedy szef gabinetu premiera Katsunobu Kato. Ujawnił również, że planowane jest zalecenie 14-dniowej kwarantanny wszystkim, którzy przylecieli z Wielkiej Brytanii.

Jak na razie restauracje w Tokio są otwarte do godz. 10 wieczorem. Rząd chce, aby czas ich działalności został skrócony przynajmniej o 2 godziny, ograniczono również do 5 tys. z 10 tys. liczbę widzów na wydarzeniach sportowych. To ostatnie ograniczenie obowiązuje do 11 stycznia.