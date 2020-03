Firmy kurierskie zyskują na wirusie

Epidemia i fakt, że większość Polaków odizolowała się w domach, napędziły klientów firmom oferującym e-zakupy, co w efekcie zwiększyło liczbę dostaw. Ta kryzysowa sytuacja wpłynęła również na formę dostarczania przesyłek. Eksperci twierdzą, że widać dużo większą dynamikę dostaw do punktów (m.in. automatów paczkowych) niż „pod drzwi". Ten trend to efekt zaleceń, by uniknąć kontaktu z innymi ludźmi, w tym właśnie m.in. z kurierem.