Atak w Austrii: Terroryści uderzyli w Wiedeń, tuż przed lockdownem

Kilku zamachowców (liczby nie są znane) schwytano. Jednak jednostki specjalne policji wspierane przez wojsko nadal poszukują co najmniej jednego terrorysty, a według niektórych portali trzech. Granice z Czechami i Słowacją (do których z Wiednia jest ledwie kilkadziesiąt kilometrów) zostały zamknięte - informowali kierowcy, którzy na nich utknęli. Potem precyzowano, że nie są zamknięte, lecz zaostrzono na nich kontrole.

Lokalne media, w tym poważny dziennik „Die Presse”, wspominały o co najmniej siedmiu ofiarach śmiertelnych. Oficjalnie w nocy była mowa o trójce zabitych, w tym jednym zamachowcu. Kilkunastu rannych z ranami postrzałowymi trafiło do szpitala, siedem osób w bardzo ciężkim stanie.

„Po Francji został zaatakowany zaprzyjaźniony kraj. To jest nasza Europa. Nasi wrogowie muszą wiedzieć, z kim mają do czynienia. Nie poddamy się” - podkreślił Macron.

Jednym z tych polityków był prezydent Francji Emmanuel Macron. To, co napisał na Twitterze, sugeruje, że atak w Wiedniu uważa za zamach terrorystyczny islamistów, kolejny po tych, które przeżył niedawno jego kraj - pod Paryżem, gdzie młody Czeczen obciął głowę nauczycielowi, i w Nicei, gdzie młody Tunezyjczyk bestialsko zamordował trzy osoby w tamtejszej bazylice.

Policja austriacka nawoływała, by nie publikować zdjęć i filmów z ataku. Nie wszyscy posłuchali, w tym miejscowy tabloid. Zamachowcy byli w białych dresach, mieli długą broń - to zresztą potwierdziła policja.

Szkół lockdown nie dotyczy. Jednak, ze względów bezpieczeństwa, nauka w wiedeńskich placówkach we wtorek nie jest obowiązkowa. Prawdopodobnie oznacza to, że będą po prostu zamknięte.

Obok są bary i puby, w których ostatnie chwile przed lockdownem spędzało sporo ludzi (lockdown, przewidujący zamknięcie lokali gastronomicznych do końca listopada, zaczął się w Austrii o północy). Jak mówili świadkowie, w kierunku gości barów terroryści oddali co najmniej sto strzałów.

Bez fałszywej tolerancji

Trzy dni przed zamachem kanclerz Kurz zapowiedział, że w Austrii nie będzie „fałszywej tolerancji dla politycznego islamu”. Była to reakcja na wtargnięcie do jednego z wiedeńskich kościołów kilkudziesięciu młodych ludzi wykrzykujących „Allahu akbar”. Początkowo media podawały, że to młodzież pochodzenia tureckiego, potem dodawały, że część to Arabowie.

W sierpniu w drugim co do wielkości mieście Austrii, Grazu, 31-letni Syryjczyk zaatakował kijem baseballowym przewodniczącego miejscowej gminy żydowskiej, Eliego Rosena. Wtedy władze zapowiedziały, że pod ścisłą ochroną policji będą wszystkie synagogi w Austrii.

– To nie był jednostkowy przypadek – mówili przedstawiciele społeczności żydowskiej. Szef gminy izraelickiej w Wiedniu, Oskar Deutsch, stwierdził wprost: Gdybyśmy sami nie dbali o bezpieczeństwo, sami nie finansowali ochrony swoich budynków, to "rodzice nie wysyłaliby swoich dzieci do żydowskich szkół".

Jak pisaliśmy w sierpniu, gmina, na której czele stoi Deutsch, opublikowała raport o incydentach antysemickich w 2019 roku. Doliczono się ich 550. Czy to dużo? – Na pewno dużo więcej niż kilka lat wcześniej (w 2014 było 255, a dekadę temu poniżej stu). Skrajna prawica odpowiada za 268 incydentów, skrajna lewica za 25, a muzułmanie za 31 (oni jednak dokonali najwięcej napadów fizycznych, oni też najczęściej dopuszczają się gróźb).

Jak przypomniał dziennik „Der Standard”, przed wiedeńską synagogą przy Seitenstettengasse, doszło do krwawego zamachy terrorystycznego w 1981 roku. Przeprowadziła go palestyńska grupa Abu Nidala (terrorysta ukrywał się w latach 80. z pomocą PRL-owskich służb w Warszawie).