Zamach w Austrii: Kim był zamachowiec z Wiednia?

Agencja informacyjna APA, podając informację o zamachowcu, powołuje się na szefa MSW Austrii, Karla Nehammera.

20-letni napastnik został zastrzelony przez policję w pobliżu Kościoła pw. Świętego Ruprechta.

Wcześniej austriacki dziennikarz Florian Klenk podał, że terrorysta to 20-letni Kurtin S., mężczyzna z albańskimi korzeniami, który urodził się i dorastał w Wiedniu.

Policja miała uznawać go za niezdolnego do zorganizowania ataku w Wiedniu, mimo że w związku ze skazaniem go ze względu na chęć dołączenia do Daesh, znajdował się na celowniku austriackich służb.

Rodzice chłopaka mieli pochodzić z Macedonii Północnej.