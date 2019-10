Francja zakazuje demonstracji broniącej zamachowca z Paryża

Francuskie media poinformowały, że atak przeprowadził 45-letni Michael Harpon, pracownik IT. Z jego rąk zginęło trzech członków wywiadu policji, którzy pracowali na parterze budynku. Następnie mężczyzna zaatakował na klatce schodowej dwie kobiety. Jedna z nich zginęła, druga w stanie krytycznym trafiła do szpitala.

Harpon przeszedł na islam ok. 10 lat temu. Według śledczych miał coraz bardziej radykalne przekonania i pozostawał w kontakcie z radykalnym imamem salafistycznym.

Mimo to miejscowy aktywista Hadama Traore wezwał do zorganizowania w czwartek demonstracji w Gonesse na przedmieściach Paryża. To miejsce, gdzie mieszkał Harpon, który według Traore wcale nie był „religijnym ekstremistą”.

Traore twierdzi, że Harpon cierpiał z powodu dyskryminacji w pracy. Miał być narażony na kpiny, ponieważ miał problemy ze słuchem. „Taki jest kontekst, który wyjaśnia, dlaczego zwariował” - napisał aktywista na Facebooku, potępiając „okropne” zabójstwa.

Szefowa skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen wezwała rząd do zakazania protestu. „Jak możemy wierzyć, że Emmanuel Macron będzie walczył z »islamską hydrą« (takiego określenia użył prezydent Francji - red.), skoro nie może nawet zakazać demonstracji, popierającej zabójcę czterech policjantów” - pytała na Twitterze.