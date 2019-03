Apel Ocasio-Cortez o dołączanie do muzułmanów w meczetach

Alexandria Ocasio-Cortez, kongresmenka Partii Demokratycznej z Nowego Jorku, wezwała do uczestnictwa w piątkowych modlitwach w meczetach, po zamachu, do jakiego doszło w Christchurch, w Nowej Zelandii.

W atakach na dwa meczety w Christchurch zginęło 49 osób, a 20 zostało ciężko rannych (łącznie rannych zostało ok. 50 osób).

Po ataku Ocasio-Cortez wezwała na Twitterze do tego, by walczyć z "izolacją, dehumanizującymi stereotypami, histerycznymi teoriami spiskowymi i nienawiścią", które "prowadzą do anarchii i przemocy". Dodała, że obecnie nasze społeczeństwa są "podatne na ataki".

W innym wpisie Ocasio-Cortez przypomniała, że piątek to Dżummuah, czyli dzień modlitwy muzułmanów. "Bądźmy z nimi. Może rozszerzmy ten gest na swój lokalny meczet" - dodała.

Tuż po ataku kongresmenka pisała na Twitterze "ile dają nasze myśli i modlitwy, skoro nie zapewniają nam bezpieczeństwa nawet w świątynnych ławkach". Potem wyjaśniała, że chodziło jej o frazę o "myślach i modlitwach", których po strzelaninach w USA używają przedstawiciele National Rifle Association, organizacji non-profit lobbującej za utrzymaniem prawa powszechnego dostępu do broni.