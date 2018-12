Egipt: Eksplozja bomby pod autobusem. Są ofiary

Do eksplozji urządzenia wybuchowego doszło w pobliżu zespołu piramid. W wybuchu zginęły dwie osoby - turyści z Wietnamu - poinformowało egipskie ministerstwo spraw wewnętrznych.

W ataku rannych zostało dziesięć osób, w tym dwóch Egipcjan.

Piramidy w Gizie to jedna z największych atrakcji turystycznych na świecie, przyciągająca prawie 15 milionów turystów rocznie.

More visuals of Tourists' bus that has been hit by roadside planted bomb in Giza, Egypt, 2 dead, 10 injured pic.twitter.com/CzwsSw4mUV