Może być pracowita sobota Igi Świątek

Pogoda na Foro Italico była w piątek chwilami niełaskawa dla tenisa. Padało, ale sporo meczów udało się rozegrać między opadami. Polka i Ukrainka czekające na końcu kolejki do gry na Campo Centrale jednak nie doczekały wejścia na kort. Podobny pech dotknął także Lorenzo Sonego i Andrieja Rublowa. Novak Djoković i Stefanos Tsitsipas zdążyli zagrać w ćwierćfinale 13 gemów.

Kto grał wcześnie, był wygrany. Przed deszczem do półfinału zdążyła awansować Chorwatka Petra Martić (25. WTA), która pokonała 7:5, 6:4 Amerykankę Jessikę Pegulę (31. WTA) oraz Cori Gauff (35. WTA), która od piątku mogłaby z dumą mówić, że potrafi wygrywać z pierwszą rakietą świata, gdyby nie fakt, że to Ashleigh Barty poddała mecz z powodu kontuzji prawego ramienia, gdy prowadziła 6:4, 2:1.

Australijka grała z Amerykanką 16. mecz sezonu na kortach ziemnych, zaczęła spotkanie z mocno obandażowanym udem i opaską uciskową na ramieniu. – Uraz ramienia to u mnie powracająca sprawa, jednak trudno mi było podjąć decyzję o rezygnacji z gry. Nienawidzę takiego końca meczu, lecz ból stawał się zbyt silny. Musiałam posłuchać ciała, skoro za dwa tygodnie jest Wielki Szlem – powiedziała Barty.

Trzecią półfinalistką została Karolina Pliskova (9. WTA), mistrzyni z 2019 roku, która w spotkaniu z nieoczekiwaną mistrzynią Roland Garros 2017 Jeleną Ostapenko (49. WTA) obroniła trzy piłki meczowe, by zwyciężyć 4:6, 7:5, 7:6 (7-1). Pary półfinałowe to: Martić – Pliskova oraz Gauff – Świątek/Switolina.

Turniej męski ma odrobinę więcej spóźnienia. Dwa mecze ćwierćfinałowe udało się jednak zakończyć i wyłonić pierwszą parę półfinałową. Są w niej Rafael Nadal (3. ATP) i, raczej nie typowany do takiego osiągnięcia, Reilly Opelka (47. ATP).

Hiszpański mistrz wreszcie miał powody do zadowolenia. Tydzień po porażce z Niemcem w Madrycie pokonał Aleksandra Zvereva (6. ATP) 6:3, 6:4. – Jestem szczęśliwy. Zagrałem solidnie, niemal bezbłędnie. Dla mnie to ważne zwycięstwo nad świetnym rywalem – rzekł Nadal, który ze Zverevem przegrywał ostatnio trzy razy z rzędu i bardzo chciał przerwać tę złą passę.

Opelka (2,11 m wzrostu) wyserwował sobie kolejne zwycięstwo 7:5, 7:5 (7-2) nad Argentyńczykiem Federico Delbonisem (64. ATP). Amerykanin przybył do Rzymu po przechorowaniu w marcu Covid-19 i sześciu kolejnych porażkach (bilans sezonu przed grą na Foro Italico: 2-7). Jego sposób na odrodzenie formy to przede wszystkim sprowokowana przez trenerów zmiana nastawienia do tenisa, nie traktowanie gry jako przykrego obowiązku. Wielki Reilly, po odzyskaniu pewności siebie, ma nadzieję nawet na zwycięstwa wielkoszlemowe, choć dość przytomnie dodawał w Rzymie,że nie tak od razu, tylko najwcześniej za dwa-trzy lata, gdy poprawi słabsze strony. Rafa Nadal pytany o półfinał z Opelką rzekł tylko: – Trzeba będzie skupić się na odbiorze serwisów.